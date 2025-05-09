Няню из Лондона, трудившуюся в частном детсаду, обвинили в истязании 24 младенцев

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Сотрудница яслей в Лондоне несколько месяцев мучила малышей, щипая и дергая их за волосы, сообщила газета Daily Mail.
22-летняя Роксана Лека трудилась в детском саду в лондонском районе Туикенхэм. Ее подозревают в жестоком обращении над 24 малышами в возрасте от 18 месяцев до двух лет. По данным следствия, с января по июнь 2024 года она якобы много раз щипала, била и хватала несовершеннолетних, из-за чего им было больно и они получили телесные повреждения.
Ряд случаев произошел в игровой комнате, иные — в комнате для сна, некоторые инциденты попали на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как Роксана травмирует малышей, оставляя на их телах царапины и следы от щипков.
В июне Леку арестовали, но, несмотря на прямые доказательства, она все так же утверждала, что не причиняла вреда младенцам и соблюдала все процедуры ухода. Роксана согласилась признать вину по двум эпизодам из 24, судебный процесс все еще идет. Какое наказание может грозить девушке, не раскрывается.
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Ряд случаев произошел в игровой комнате, иные — в комнате для сна, некоторые инциденты попали на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как Роксана травмирует малышей, оставляя на их телах царапины и следы от щипков.
В июне Леку арестовали, но, несмотря на прямые доказательства, она все так же утверждала, что не причиняла вреда младенцам и соблюдала все процедуры ухода. Роксана согласилась признать вину по двум эпизодам из 24, судебный процесс все еще идет. Какое наказание может грозить девушке, не раскрывается.
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Ольга Енгалычева