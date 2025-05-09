В Ухте полицейские преследовали иномарку — видео

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По главной улице города Ухты (Республика Коми) сотрудники полиции устроили погоню за Audi, были слышны звуки выстрелов и вой сирен. В распоряжении телеграм-канала SHOT есть видео.
Уточняется, что преступник на иномарке хотел оторваться от преследователей, заезжая на газоны, и несколько раз задел полицейского. В итоге нарушителю порядка спустили шины несколькими выстрелами по колёсам.
Преступника вытащили из машины, арестовали и отправили в отделение. Причины такого поведения неизвестны. По словам очевидцев, водитель был пьян.
Ранее в Париже автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» и выход французской команды в финал Лиги чемпионов.
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Преступника вытащили из машины, арестовали и отправили в отделение. Причины такого поведения неизвестны. По словам очевидцев, водитель был пьян.
Ранее в Париже автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» и выход французской команды в финал Лиги чемпионов.
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Анастасия Чубина