В США «задержали» енота с метамфетамином в лапах, полиция решила не предъявлять ему обвинения в хранении наркотиков

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В американском штате Огайо сотрудники правоохранительных органов остановили машину, за рулем которой нахоидилась женщина с ручным енотом, проинформировал телеканал NBC News.
Питомец водителя по имени Чуи держал в лапах метамфетамин. Когда один из полицейских забрал у пушистого наркотики в качестве доказательства, он вдруг достал еще одну «дозу».
Работники правоохранительных органов тщательно осмотрели машину и нашли внутри запрещенные вещества. Владелицей енота оказалась 55-летняя женщина, ее обвинили в хранении наркотиков и вождении транспорта под их воздействием. Отмечалось, что Чуи отдадут сотрудникам департамента природных ресурсов. В полиции подчеркнули, что енот будет в безопасности.
Ранее сообщалось, что в США медсестра лишилась лицензии за совращение своего 15-летнего пасынка.
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«Нет, еноту не будут предъявлены обвинения в хранении наркотиков», — отмечалось в материале.
Работники правоохранительных органов тщательно осмотрели машину и нашли внутри запрещенные вещества. Владелицей енота оказалась 55-летняя женщина, ее обвинили в хранении наркотиков и вождении транспорта под их воздействием. Отмечалось, что Чуи отдадут сотрудникам департамента природных ресурсов. В полиции подчеркнули, что енот будет в безопасности.
Ранее сообщалось, что в США медсестра лишилась лицензии за совращение своего 15-летнего пасынка.
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Ольга Енгалычева