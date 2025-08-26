NYP: американка купила в ресторане куриный ролл с человеческим пальцем
В США женщина купила в ресторане ролл с куриным мясом, в котором нашла кусок человеческого пальца. Об этом сообщает New York Post.
По данному делу прошло судебное разбирательство. Как оказалось, девушка купила ролл в ноябре 2023 года в нью-йоркском ресторане Create. Один из кусочков показался ей странным, поэтому его она выплюнула. Уже в нем она увидела кончик человеческого пальца с ногтем.
Девушка пошла в больницу где ей сказали, что палец принадлежал некой женщине. Позже эта версия была подтверждена судмедэкспертами. Пострадавшая прошла терапию от ВИЧ-инфекции и получила глубокую психологическую травму. В связи с этим она обратилась в суд.
Владелец ресторана называет девушку мошенницей и утверждает, что она подбросила палец в ролл. К тому же в тот день в заведении не работали женщины. Суд по данному делу продолжается.
