NYP: британский турист хотел утопить невестку в бассейне на глазах у внучки в США
Британский турист пытался расправиться со своей невесткой из-за спора о внуках. Об этом пишет американская газета The New York Post.
Инцидент произошел во время семейного отдыха на курорте Solterra Resort в Давенпорте (штат Флорида, США). 62-летний Марк Рэймонд поссорился со своей невесткой и попытался утопить ее в бассейне.
Мужчина долго удерживал голову женщины под водой, из-за чего она не могла дышать. Поблизости оказалась его девятилетняя внучка. Девочка бросилась в бассейн, чтобы спасти мать, но не смогла помешать дедушке. Происходящее заметили двое прохожих — они вызвали на адрес полицию.
Вскоре пенсионера арестовали. В настоящее время ведется следствие.
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