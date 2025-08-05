Женщину в Индии арестовали за похищение мальчика с целью женитьбы
В муниципалитете Каллур, Индия, местные правоохранители задержали женщину, подозреваемую в похищении несовершеннолетнего мальчика. Как сообщает Telangana Today, злоумышленница планировала вступить с подростком в брак.
Тревогу забили после исчезновения школьника. В ходе расследования полиция выяснила, что он активно переписывался с 32-летней жительницей Каллура. Следователи нашли родственников подозреваемой и после допросов смогли выйти на её след. Женщину задержали в деревне Велесварам — полицейские опознали ее по фотографиям из соцсетей.
Сейчас задержанная даёт показания. Её предъявили обвинение и заключили под стражу.
Также стало известно, что подозреваемая была дважды замужем, но разошлась с супругами. Есть и информация о том, что она работала в больнице.
Ранее в городе Нави-Мумбаи, Индия, задержали школьную учительницу: её обвиняют в домогательствах к ученику.
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