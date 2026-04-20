NYP: Расстрелявший восемь детей в Луизиане оказался ветераном армии США
В Луизиане мужчина расстрелял восемь детей. Нападавший оказался 31-летним ветераном армии США по имени Шамар Элкинс, сообщили 19 апреля в издании New York Post (NYP).
Среди жертв, вероятно, находятся и дети убийцы. Полиция пока не установила, кто именно из них погиб. При этом отмечается, что массовая стрельба в городе Шривпорт унесла жизни восьми несовершеннолетних в возрасте от одного года до 14 лет, еще два человека оказались ранены. Элкинс пытался скрыться с места преступления на угнанном автомобиле, но полицейские застрелили его во время погони.
По информации Daily Mail, в социальных сетях Элкинса много фотографий с детьми, а также обращение к Богу с просьбой «оберегать его разум и эмоции». За несколько часов до нападения он опубликовал снимок с одной из дочерей со смеющимися смайликами. Мотивы преступника в настоящий момент выясняются.
