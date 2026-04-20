Россиянин шпионил за женщиной в Чите за вознаграждение и поплатился
В Чите сотрудники ФСБ России по Забайкальскому краю задержали россиянина, который за деньги собрал компромат на местную жительницу и передал все материалы заказчику. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.
Согласно публикации, мужчина не имел лицензии частного детектива, но согласился выполнить задание. Ему поручили проследить за женщиной в кафе и зафиксировать происходящее на видео. «Шпион» выполнил работу, передал материалы клиенту и получил гонорар.
Однако об инциденте быстро стало известно сотрудникам ФСБ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.
Ранее «Радио 1» передавало, что в московском жилом комплексе «Настоящее» на улице Винницкая девушка отвергла миллион роз, которые преподнёс ей поклонник.
Читайте также: