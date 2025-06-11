NYP: В Индии жену подозревают в убийстве мужа во время медового месяца
В организации убийства мужа во время медового месяца заподозрили в Индии 25-летнюю Сонам Рагхуванши. Как пишет New York Post, трагедия произошла в штате Мегхалая, где в лесном ущелье обнаружили тело 30-летнего мужчины с перерезанным горлом. У жертвы пропали кошелек, цепочка и золотое кольцо.
Следователи считают, что Сонам вышла замуж по договоренности 11 мая, а позже наняла четырех мужчин, чтобы они убили супруга. Через несколько дней, 20 мая, молодожены отправились в свадебное путешествие, но через четыре дня родня парня забила тревогу. Поиски длились неделю.
Внешне у пары все было хорошо. По словам брата погибшего, молодые не ссорились. Он призвал наказать Сонам, если ее вину докажут. Сейчас девушка задержана, как и еще трое подозреваемых.
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