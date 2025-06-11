NYP: В Индии жену подозревают в убийстве мужа во время медового месяца

11 июня 2025, 20:35

Фото: istockphoto/Pranay Chandra Singh

В организации убийства мужа во время медового месяца заподозрили в Индии 25-летнюю Сонам Рагхуванши. Как пишет New York Post, трагедия произошла в штате Мегхалая, где в лесном ущелье обнаружили тело 30-летнего мужчины с перерезанным горлом. У жертвы пропали кошелек, цепочка и золотое кольцо.