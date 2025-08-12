Жителей Аляски призвали эвакуироваться из-за ледника

12 августа 2025, 14:58

Ледник Менденхолл, Аляска (фото: iStock/Janice Chen)

Власти города Джуно, административного центра штата Аляска, призвали жителей районов, расположенных вблизи ледника Менденхолл, немедленно эвакуироваться из-за опасности паводка. Об этом сообщает местное издание Alaska Beacon.