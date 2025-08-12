Жителей Аляски призвали эвакуироваться из-за ледника
Власти города Джуно, административного центра штата Аляска, призвали жителей районов, расположенных вблизи ледника Менденхолл, немедленно эвакуироваться из-за опасности паводка. Об этом сообщает местное издание Alaska Beacon.
Ледник Менденхолл, протяжённость которого составляет почти 20 километров, находится всего в 19 километрах от центра Джуно. В воскресенье уровень воды в расположенном у ледника озере превысил критическую отметку, что указывает на возможный скорый прорыв дамбы, предупреждают специалисты.
В 2024 году подобный паводок уже привёл к серьёзным разрушениям – были повреждены порядка 290 домов. В связи с этим власти настаивают на соблюдении мер предосторожности и немедленной эвакуации, чтобы избежать повторения трагедии.
Ситуация остаётся под контролем служб экстренного реагирования, но жители приграничных районов находятся в состоянии повышенной готовности.
