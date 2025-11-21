NYP: В США пьяный отец оставил в автокресле двухлетнюю дочь в горящей машине
В США пьяный отец выбежал из горящей машины, бросив внутри свою двухлетнюю дочь. Об этом пишет газета New York Post (NYP).
Все произошло в штате Огайо, когда автомобиль вспыхнул после остановки. 34-летний Николас Стемен оставил свою дочь Лиллианну пристегнутой в автокресле на заднем сиденье.
Когда на место прибыла полиция, машина была полностью объята пламенем. Выяснилось, что ее владелец выпил не менее десяти алкогольных напитков — он сильно шатался и невнятно говорил, а его глаза покраснели.
Мужчина сообщил пожарным, что в автомобиле никого нет, а его ребенок находится с дедушкой. Однако после тушения пожара в салоне обнаружили тело маленькой девочки. Тогда американец заявил, что потерял сознание и не запомнил, как все происходило.
В октябре этого года он признал свою вину, а через месяц суд вынес приговор — 22 года лишения свободы.
