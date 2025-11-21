Живой 25-тонный кит оказался на берегу в США
People: Живой 25-тонный горбатый кит оказался на берегу в США
На побережье штата Орегон в США нашли живого молодого кита, запутавшегося в сетях для ловли крабов. Об этом сообщает издание People.
Млекопитающее, выброшенное на берег, снял на видео Джейкоб Колвин. Он рассказал, что приехал на пляж после звонка друга.
«Когда я прибыл на место, рядом с китом стояли около 20 человек», — добавил собеседник.
Все они пытались развернуть горбатого кита, чтобы он смог вернуться в море. Добровольцы привязали веревки к хвосту: часть людей тянула их, а другая толкала голову животного.
Однако сдвинуть его с места оказалось непросто. Кроме веса, спасателям мешали волны — многие из них падали и чуть не захлебывались в холодной воде. Колвин сам дважды вытащил женщину, оказавшуюся в такой ситуации.
Морской биолог Кэрри Ньюэлл определила, что киту около двух-трех лет. Она предупредила, что попытки его спасти могут быть опасными. Он способен неожиданно развернуться и навредить кому-то. Ньюэлл также отметила, что каждый час на суше вредит млекопитающему. Его органы сжимаются, а густой жир, защищающий в океане, может привести к перегреву на солнце.
Сначала волонтеры надеялись на успешное спасение кита, но через два дня стало ясно, что ситуация безнадежная. В конечном итоге им пришлось усыпить животное.