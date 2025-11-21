Живой 25-тонный кит оказался на берегу в США

21 ноября 2025, 17:01

People: Живой 25-тонный горбатый кит оказался на берегу в США

Фото: istockphoto/Wirestock

На побережье штата Орегон в США нашли живого молодого кита, запутавшегося в сетях для ловли крабов. Об этом сообщает издание People.





Млекопитающее, выброшенное на берег, снял на видео Джейкоб Колвин. Он рассказал, что приехал на пляж после звонка друга.





«Когда я прибыл на место, рядом с китом стояли около 20 человек», — добавил собеседник.