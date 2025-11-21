В США женщина избила возлюбленного после его отказа от секса втроем
В американском городе Клируотер задержали 47-летнюю Энджел Линн Керл по обвинению в домашнем насилии. Об этом пишет газета Daily Star.
Все началось с того, что сожитель хозяйки дома отказался от секса втроем с ее подругой. Пара поссорилась, и женщина несколько раз ударила мужчину кулаком по лицу. Свидетелем оказалась гостья, которая не пострадала.
В итоге за скандалисткой приехала полиция. Однако позже ее отпустили под залог с условием не контактировать с жертвой. Правоохранители выяснили, что оружие не применялось, наркотического или психического воздействия также не было, однако имелись признаки алкогольного опьянения.
Примечательно, что сама американка отрицает факт избиения и не считает себя виноватой в конфликте.
