В Паттайе трансвеститы* избили туриста из РФ после отказа провести время вместе
В Паттайе 27-летний российский турист получил травмы после конфликта с группой трансгендерных женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, инцидент произошёл на Уокинг-стрит — улице с барами и стрип-клубами. Молодой человек отказался проводить время с местными трансгендерами*. Свое отношение к ним он выразил матом. После этого леди-бои* набросились на него и нанесли множество ударов по голове каблуками. В драку вовлеклись ещё несколько участниц, прибывших из ближайших заведений.
Россиянин получил сильные травмы и потерял сознание. После инцидента он пришёл в себя, и его госпитализировали в местную больницу. Мужчине порекомендовали обратиться к полицейским.
