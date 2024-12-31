NYT: хакеры из Китая взломали систему Минфина США

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Хакеры из Китая взломали систему Министерства финансов США. Об этом пишет The New York Times.
В газете уточняют, что хакеры смогли получить доступ к определенным рабочим системам казначейства и хранящейся там документации. В связи с этим систему отключили от сети для предотвращения доступа к ней. Власти США полагают, что таким образом смогли обеспечить сохранность данных. Минфин начало сотрудничество с ФБР для расследования произошедшего.
Данная атака является не единственной со стороны китайских хакеров. Ранее в Вашингтоне заявляли о перехвате телефонных разговоров политиков, в том числе одного из советников избранного президента США Дональда Трампа. В нападении подозреваются также взломщики из КНР. В издании предполагают, что в атаке виновны члены группировки Salt Typhoon, которая якобы сотрудничает с властями Китая.
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