NYT: Трамп после стрельбы на митинге чувствует себя хорошо, проходит медосмотр

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Экс-президент США и участник предвыборной гонки Дональд Трамп после инцидента со стрельбой на митинге чувствует себя хорошо, сейчас он проходит медосмотр в больнице. Об этом сообщает New York Times. Расследованием случившегося на выступлении занимается секретная служба.
Стрельба началась во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании в городе Батлер. Во время речи политика послышались выстрелы, спустя секунду кандидат схватился за ухо и бросился лицом в пол. Спустя еще одно мгновение Трампа закрыли своими телами сотрудники секретной службы. Они же через какое-то время увели политика со сцены.
Судя по полному видео с моментом стрельбы, пуля прошла в сантиметрах от головы кандидата в президенты США, у него окровавлено ухо, однако по вскинутому вверх кулаку можно предположить, что ранение не тяжелое.
По данным издания RSBN, секретная служба разбирается в случившемся, стрелявшего пока не поймали.
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Судя по полному видео с моментом стрельбы, пуля прошла в сантиметрах от головы кандидата в президенты США, у него окровавлено ухо, однако по вскинутому вверх кулаку можно предположить, что ранение не тяжелое.
По данным издания RSBN, секретная служба разбирается в случившемся, стрелявшего пока не поймали.
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Данил Пономарев