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ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей — МВД

20 декабря 2023, 01:38
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Гражданку России, депортированную из ОАЭ, задержали в аэропорту Домодедово за хищение 32 млн руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД РФ совместно с коллегами из линейного управления МВД РФ в аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка России Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении принадлежащих юрлицам денежных средств в размере более 32 миллионов рублей», — цитирует агентство слова Волк.

По версии следствия, россиянка похитила 32 млн руб. во время работы в одном из автосалонов Санкт-Петербурга. После этого Кошелева попыталась скрыться за границей, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

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#мвд
#домодедово
#розыск
#волк
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В Харькове и Киеве слышны взрывы
20 декабря 2023, 02:11

Фото: iStock/bombardment

Ряд взрывов произошел в Харькове на востоке Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
При этом в Киевской области Украины также прогремели взрывы, там сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Киевская областная военная администрация (ОВА).

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне — уже в пятый раз за последние сутки. В соцсетях пишут о пожаре, возникшем после этого.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#киев
#харьков
#украина
#взрывы
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«Страна» сообщает о новых взрывах в Херсоне
20 декабря 2023, 00:48

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

На окраине подконтрольного официальному Киеву украинского Херсона в пятый раз за сутки раздались взрывы, пишет издание «Страна.ua». В свою очередь, местные власти сообщили о массированном налёте дронов.
Видео со звуками пролёта БПЛА и взрывов ранее опубликовал назначенный Киевом глава Херсонской области Прокудин. В соцсетях пишут о пожаре, возникшем после этого.

Ранее было заявлено о повреждении административного здания в Херсоне, контролируемом Киевом, в результате ночных ударов. 14 декабря также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсонской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, вследствие ночных взрывов в регионе.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#херсонская область
#украина
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Суд приговорил активистку экстремистского движения Крылову к двум годам колонии
20 декабря 2023, 00:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве Мещанский суд приговорил активистку экстремистского движения «Левое сопротивление» Алёну Крылову к двум годам колонии за участие в экстремистском сообществе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Крылова Алёна Геннадьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе) УК РФ. Крыловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на шесть месяцев», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Крылову летом арестовали в Киргизии местные власти, после чего девушку передали России. Отмечается, что активистка находилась в международном розыске, и подала ходатайство на предоставление политического убежища в Киргизии. Однако власти страны оставили прошение Крыловой без ответа.

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*Признан Минюстом РФ иноагентом
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#рф
#киргизия
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#суд
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В Казани лифт с девушкой внутри сорвался с восьмого этажа
МЧС: В Казани лифт с девушкой внутри сорвался с восьмого этажа
19 декабря 2023, 23:06

Фото: iStock/Valeriy_G

В Казани в одном из многоквартирных домов лифт сорвался с восьмого этажа, но остановился между первым и вторым этажами. Девушка, находившаяся внутри, не пострадала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану.
Уточняется, что инцидент произошёл в доме по улице Спартаковской. Прибывшие спасатели при помощи гидравлической аварийно-спасательной техники вскрыли двери лифта и извлекли из кабины девушку.

Её передали врачам, которые заключили, что пассажирка не пострадала.

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#спасатели
#мчс
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#лифт
#девушка
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В Мытищах нашли решение проблемы гуляющих по городу кабанов
19 декабря 2023, 21:41

Фото: Istockphoto / Byrdyak

Администрация городского округа Мытищи приняла решение обратиться в Минэкологии Московской области за разрешением на отлов диких кабанов. Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая по итогам совещания по решению проблемы.
«На комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций было решено направить обращение в Минэкологии региона для получения разрешения на отлов диких животных. До конца года специализированная организация проведёт отлов и перевозку кабанов в естественную среду обитания. Жизни и здоровью животных при этом ничто не будет угрожать», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она рассказала, что жители микрорайона Дружба обеспокоены частыми визитами лесных соседей. Кабаны выходят к людям в поисках еды, ищут пропитание в мусорных контейнерах и приходят к жителям, которые их подкармливают. Ситуация усугубляется с каждым днём. Парнокопытные свободно ходят по детским площадкам, дворам, поджидают людей из магазинов, отметила Купецкая. Она напомнила, что кабаны – дикие животные и представляют серьёзную угрозу для человека.

В совещании приняли участие представители администрации, прокуратуры, управления экологии городского округа Мытищи, Национального парка «Лосиный остров», Министерства природных ресурсов и экологии России.

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#животные
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Главу ГУ МЧС по Самарской области Бойко отправили в СИЗО на два месяца
19 декабря 2023, 20:44

Фото: iStock/BrianAJackson

Начальника ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко арестовали на два месяца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, Бойко подозревают в получении взяток в особо крупных размерах от компании «Витязь», находившейся под его покровительством.

Вместе с главой МЧС были задержаны руководителей компании Яна Гущина и Елену Тютюнник. 18 декабря все трое были этапированы в Москву.

При этом, ранее сообщалось, что в ходе обысков удалось обнаружить документы, подтверждающие денежные переводы на счёт Бойко.

19 декабря Басманный суд Москвы принял решение об отправке Бойко в следственный изолятор на два месяца.

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#суд
#мчс
#витязь
#документы
#компании
#взятка
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СК: Житель Чувашии избил женщину, а затем бросил её в подвал и заколотил досками
19 декабря 2023, 20:34

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Чувашии мужчина регулярно избивал свою сожительницу, а затем бросил её в подвал и заколотил досками, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, в период с 5 по 28 сентября житель Чувашии неоднократно наносил побои своей сожительнице. 28 сентября он злоупотребил алкоголем, снова накинулся на женщину с кулаками, а затем и вовсе швырнул её в подпольное помещение и заколотил его досками. В заточении жертва провела несколько часов подряд.

Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, свидетельствующую о вине мужчины в преступлении. В том числе были получены показания потерпевшей, а также результаты медицинской экспертизы.

Уголовное дело россиянина было передано в суд.

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#суд
#уголовное следователи
#следственный комитет
#избиение
#женщины
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Назван источник громких звуков в небе над Краснодаром
МЦУ Краснодара: громкие звуки шли из-за преодоления самолётом звукового барьера
19 декабря 2023, 19:44

Фото: iStock/Олег Копьёв

Звуки взрывов, которые были слышны над Краснодаром, являются следствием преодоления самолётом звукового барьера. Такое объяснение дал Муниципальный центр управления городом Краснодаром в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщал, что жители Краснодара услышали громкие звуки над городом. Очевидцы предоставили видео, на котором видно, что над одной из многоэтажек разносится столб дыма.

При этом Telegram-канал SHOT сообщал, что звуки были слышны сразу в нескольких районах города – в Красноармейском, Губернском, Музыкальном и в СНТ «Первенец Кубани».

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ запустили несколько беспилотников в сторону России. Несколько дронов было уничтожено над Брянской и Курской областями, в ДНР и в Одинцовском городском округе Подмосковья.

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#краснодарский край
#взрывы
#жители
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Baza: Мошенники обманули телеканал RT на 45 тысяч долларов
19 декабря 2023, 19:35

Фото: iStock/JuYochi

В полицию поступило заявление от имени телеканала Russia Today (RT) об обмане на 45 тысяч долларов, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, в полицию от имени телеканала обратились адвокаты. Они рассказали, что мошенники общались с представителями RT от имени Азиатско-Тихоокеанским институт развития телерадиовещания (AIBD), с которой телеканал работает. Ежегодно RT платит взнос участника организации, размером в пять тысяч долларов.

Однако, в этом году в Russia Today также решили поучаствовать в мероприятии в качестве спикера, что стоит 20 тысяч долларов. Эта сумма, как и ежегодный платёж, были отправлены на счёт AIBD, но там им сообщили, что платёж в 20 тысяч был отмёнен и уже завтра вернётся на счёт RT. Деньги были отправлены ещё раз.

После того, как со счёта RT ушло 45 тысяч долларов, в AIBD, внезапно, заявили, что никаких денег не получали. Выяснилось, что всё это время представители RT общались с мошенниками.

18 декабря адвокаты телеканала обратились в полицию, заявив о сумме ущерба в 4 миллиона рублей.

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