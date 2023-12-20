ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей — МВД

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Гражданку России, депортированную из ОАЭ, задержали в аэропорту Домодедово за хищение 32 млн руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД РФ совместно с коллегами из линейного управления МВД РФ в аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка России Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении принадлежащих юрлицам денежных средств в размере более 32 миллионов рублей», — цитирует агентство слова Волк.
По версии следствия, россиянка похитила 32 млн руб. во время работы в одном из автосалонов Санкт-Петербурга. После этого Кошелева попыталась скрыться за границей, в связи с чем была объявлена в международный розыск.
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