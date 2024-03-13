«Обернулось перестрелкой»: Как надзиратели влюбляются в арестантов и чем это заканчивается

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Любовные отношения между преступниками и сотрудницами правоохранительных органов — явление нередкое. Часто они заканчиваются побегами осужденных или тюремным сроком для надзирателя. В РИА Новости рассказали о нескольких таких случаях.
В Москве в 1990-м году арестовали Сергея Мадуева по подозрению в 60 эпизодах грабежей и убийств. Тогда он начал тесно общаться со следователем Натальей Воронцовой. Заключенный сыграл на ее чувстве справедливости и сотрудница украла револьвер у своего коллеги, после чего передала его Мадуеву. В результате транспортировка в суд обернулась перестрелкой. Одного полицейского заключенный ранил в живот. Мужчину приговорили к пожизненному сроку, а Наталья получила 5 лет лишения свободы.
Еще одна любовная драма развернулась в Петербурге в 2019 году. Следователь по особо важным делам Яна Антонова незаконно выпустила на волю содержащегося в Следственном изоляторе 38-летнего Михаила Берюкова. Петербуржцу были предъявлены обвинения в мошенничестве и разбойных нападениях. Ранее он был судим за убийство. Выяснилось, что следователь захотела помочь возлюбленному сбежать из-за его жалоб на якобы плохое содержание и издевательства со стороны работников СИЗО.
Девушка сделала поддельные документы о выдаче подозреваемого для этапирования в Новгородскую область. Выкрав Берюкова, следователь жила с ним около недели на съемной квартире. Когда она поняла, что благоверный не собирается вставать на путь исправления, то сдала его полиции. За организацию преступления женщина получила 20 месяцев в колонии-поселении. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы.
Жертвой злоумышленника также стала 41-летняя Светлана Соломыкова. Девушка начала работать в тульском СИЗО. Там Светлана понравилась заключенному Михаилу. В один день она попалась на передаче запрещенки, не знав об этом. Тогда всем стало известно о запрещенной связи с заключенным. Ей удалось избежать уголовного срока, но Соломыкова потеряла работу и была оштрафована на 80 тысяч рублей.
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Еще одна любовная драма развернулась в Петербурге в 2019 году. Следователь по особо важным делам Яна Антонова незаконно выпустила на волю содержащегося в Следственном изоляторе 38-летнего Михаила Берюкова. Петербуржцу были предъявлены обвинения в мошенничестве и разбойных нападениях. Ранее он был судим за убийство. Выяснилось, что следователь захотела помочь возлюбленному сбежать из-за его жалоб на якобы плохое содержание и издевательства со стороны работников СИЗО.
Жертвой злоумышленника также стала 41-летняя Светлана Соломыкова. Девушка начала работать в тульском СИЗО. Там Светлана понравилась заключенному Михаилу. В один день она попалась на передаче запрещенки, не знав об этом. Тогда всем стало известно о запрещенной связи с заключенным. Ей удалось избежать уголовного срока, но Соломыкова потеряла работу и была оштрафована на 80 тысяч рублей.
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Алина Юрчак