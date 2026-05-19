Под Хабаровском автобус с пассажирами вылетел с дороги после крупного ДТП
Под Хабаровском автобус с пассажирами вылетел с дороги после ДТП. Несколько людей пострадали, передает Telegram-канал Amur Mash.
Авария случилась на повороте у села Ракитное. Там столкнулись три транспортных средства: пригородный автобус маршрута №102 (рейс Ильинка — Гаровка — Некрасовка), грузовик и легковой автомобиль. В настоящий момент месте происшествия работают две бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют причины случившегося.
Отмечается, что все водители получили травмы. Двоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, в то время как шофёр автобуса отделался ушибами.
Ранее «Радио 1» передавало, что две российские туристки случайно «обокрали» ювелирный магазин в Паттайе.
