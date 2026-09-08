Обезглавленных коров без гениталий находят в одной стране: в происходящем обвиняют НЛО

08 сентября 2026, 12:12

Daily Mail: В США находят обезглавленных коров и обвиняют в этом НЛО

Фото: istockphoto/Smederevac

В американском штате Орегон участились случаи обнаружения обескровленных туш крупного рогатого скота со следами хирургических вмешательств. Местные власти не исключают версию о причастности инопланетных существ, пишет Daily Mail.





За последние 50 лет в США зарегистрировано более десяти тысяч подобных инцидентов, однако наибольшее число аномальных находок в последнее время фиксируется в округе Харни, где поголовье скота в 14 раз превышает численность населения. Там находят животных с удаленными языками, выменем или гениталиями и аккуратными ровными разрезами, напоминающими скальпельные. Кровь из туш полностью откачали, а на месте происшествия отсутствуют следы борьбы, хищников или кровяных пятен. Животные словно падали замертво посреди степи.



Местные ветеринары исключают нападение диких зверей из-за нехарактерной для них чистоты ран. Владельцы ранчо также отвергают версию о естественной смерти — скот ежедневно осматривается, и признаков болезней не заметили. Офицер полиции Мэтт Эллиби, участвовавший в расследовании, признался, что пересмотрел все гипотезы — от ритуальных действий сатанистов до секретных правительственных экспериментов, — но ни одна не объясняет полное отсутствие улик.





«Лично я считаю, что это пришельцы, — заявил он. — Не знаю, верю ли я в НЛО, но вряд ли мы единственный разумный вид во Вселенной», — заявил Эллиби.