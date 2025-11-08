Обезглавленное тело 17-летней девушки нашли в Индии
Полиция индийского округа Думка обнаружила обезглавленное тело 17-летней девушки. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Начальник полицейского участка Сарияхата Раджендра Кумар заявил, что предварительное расследование указывает на спланированное убийство. Труп подростка нашли 6 ноября, голова находилась на некотором расстоянии от туловища. Полиция считает, что преступниками являются люди, хорошо знакомые с жертвой.
Отец девушки ранее заявлял о пропаже дочери и назвал двух подозреваемых в ее похищении. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.
