Обезьяна бросилась на мотоциклиста ради еды и устроила аварию — видео

Видео: Thaiger
В Таиланде обезьяна захотела раздобыть еды и устроила ДТП. Об этом сообщает Thaiger.
Инцидент произошел около храма Пра Пранг Сам Йот, где живет очень много обезьян и каждый год они становятся все более агрессивные. Хозяин гаража для мотоциклов из региона Лопбури по имени Чаначай Сангсит рассказал журналистам об инциденте и предоставил видео.
На кадрах примат бежит через дорогу и замечает свисающий пакет с едой с ручки мотоцикла. Обезьяна кинулась за угощеньем, из-за чего водитель потерял равновесие и упал. К месту аварии начали сбегаться другие звери, желая чего-нибудь поесть, но почти всех быстро отогнали. Одному из приматов все же удалось присвоить себе пакет с едой.
Мотоциклист получил незначительные травмы.
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На кадрах примат бежит через дорогу и замечает свисающий пакет с едой с ручки мотоцикла. Обезьяна кинулась за угощеньем, из-за чего водитель потерял равновесие и упал. К месту аварии начали сбегаться другие звери, желая чего-нибудь поесть, но почти всех быстро отогнали. Одному из приматов все же удалось присвоить себе пакет с едой.
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Алина Юрчак