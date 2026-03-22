Обезьяна покусала четырёхлетнего ребёнка во Вьетнаме
Во Вьетнаме обезьяна напала на четырёхлетнего ребёнка и покусала его. У мальчика глубокая рана, которую нужно зашивать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Во время экскурсии в Далате россияне остановились, чтобы посмотреть на обезьян. Дети с осторожностью угостили животных, но когда они уже собирались уйти, одна из мартышек неожиданно схватила за руку четырёхлетнего мальчика, притянула его к себе и укусила.
Родители пострадавшего обратились в страховую компанию, где им сообщили, что необходимо срочно отправиться в больницу для проведения прививок и обработки раны. Ребенку уже сделали четыре прививки, осталось ещё три. Ему также назначили курс антибиотиков. По возвращении в Россию несовершеннолетнему предстоит пройти ещё несколько вакцинаций.
