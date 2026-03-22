В Барнауле ребенок погиб от удара током
Один ребёнок погиб, второй пострадал от удара током в Барнауле. Об этом сообщили в Центре управления Алтайским краем.
Трагедия случилась примерно в 18:00 по местному времени (14:00 по московскому). Двое детей находились на крыше гаража и задели электропровод. Один из мальчиков, 2014 года рождения, погиб на месте, а другого, 2016 года рождения, госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Следствие начало расследование по статье 109 УК РФ, часть 1 (причинение смерти по неосторожности).
