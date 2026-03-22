В Новокузнецке сиделка украла деньги у подопечной
В Новокузнецке полиция задержала 53-летнюю сиделку, подозреваемую в краже 90 тысяч рублей с банковской карты своей 51-летней подопечной. Об этом информирует ГУ МВД по Кемеровской области.
Женщина обратилась в полицию после того, как с её карты исчезли деньги. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к преступлению причастна сиделка, которая помогала ей по хозяйству.
Злоумышленница получила доступ к телефону подопечной и перевела с её банковского счёта 90 тысяч рублей на личный счёт, а затем потратила эти деньги на свои нужды. На основании собранных доказательств в отношении сиделки возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.
