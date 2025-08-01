Обглоданный животными труп нашли в лесу Петербурга

01 августа 2025, 10:21

Фото: iStock/FelixRenaud

Растерзанный труп нашли в Санкт-Петербурге. Местный житель заметил обглоданные останки во время прогулки по лесной местности. Об этом сообщает издание «Оперативное прикрытие».





Жуткая находка была сделана днем четверга, 31 июля, недалеко от ЖК «Рей в шалаше» в городе Сестрорецк. Предположительно, тело принадлежит мужчине. Его направили в морг для проведения судмедэкспертизы.

«Там был обнаружен частично скелетированный, частично объеденный животными гнилой труп», — говорится в публикации.