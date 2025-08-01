38-летнего жителя Карелии задержали за убийство мужчины ножом у озера в Ленобласти
Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Карелии по подозрению в убийстве 25-летнего мужчины на берегу озера Колтушское во Всеволожске. Конфликт произошел в ночь на 31 июля, жертва скончалась от восьми ножевых ранений на месте.
По данным следственного управления СК РФ по Ленинградской области, между подозреваемым и потерпевшим возник внезапный конфликт во время встречи у водоема. Мужчина нанес не менее восьми ударов ножом, после чего скрылся. Благодаря оперативной работе правоохранителей задержание произошло по горячим следам в течение нескольких часов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время обвиняемому предъявят официальное обвинение. Сейчас следователи проводят допросы, изымают вещественные доказательства и устанавливают мотивы преступления.
Предварительно, стороны не были знакомы до инцидента.
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