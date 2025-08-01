38-летнего жителя Карелии задержали за убийство мужчины ножом у озера в Ленобласти

01 августа 2025, 05:48

Подозреваемого в нападении на берегу озера Колтушское нашли

Фото: Istock/gorodenkoff

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Карелии по подозрению в убийстве 25-летнего мужчины на берегу озера Колтушское во Всеволожске. Конфликт произошел в ночь на 31 июля, жертва скончалась от восьми ножевых ранений на месте.