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Найденный в мусорном баке на юге Москвы труп оказался манекеном

Фото: iStock/Miravision

Труп, найденный в мусорном баке на Загорьевской улице на юге Москвы, оказался манекеном. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».



Изначально предполагалось, что в контейнере находится тело подростка. Однако, как позже уточнил источник, скрюченная человеческая фигура оказалась манекеном.

Ранее сообщалось, что в португальском Лиссабоне неподалеку от концертного зала онаружено обезглавленное мужское тело. Опознать погибшего пока не смогли.

Лидия Пономарева

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