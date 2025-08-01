Найденный в мусорном баке на юге Москвы труп оказался манекеном
Труп, найденный в мусорном баке на Загорьевской улице на юге Москвы, оказался манекеном. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».
Изначально предполагалось, что в контейнере находится тело подростка. Однако, как позже уточнил источник, скрюченная человеческая фигура оказалась манекеном.
Ранее сообщалось, что в португальском Лиссабоне неподалеку от концертного зала онаружено обезглавленное мужское тело. Опознать погибшего пока не смогли.
Читайте также: