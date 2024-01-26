В поле под Белгородом нашли труп судебного пристава с простреленной головой

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В поле Белгородской области нашли труп судебного пристава с простреленной головой, его искали около суток. Об этом сообщает Shot.
По предварительным данным, следователи обнаружили на машине убитого отпечатки пальцев, которые принадлежат постороннему человеку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия, а также точную причину смерти пристава.
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