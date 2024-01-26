В поле под Белгородом нашли труп судебного пристава с простреленной головой

Российский пилот Аркадий Грачёв, управлявший самолётом Falcon 10, разбившимся в горах Афганистана, вместе с тремя другими выжившими в авиакатастрофе, прибыл в московский аэропорт Внуково. Он опроверг информацию о том, что на борту перевозилось около 1,2 миллиона долларов США.