Обыкновенная кайсака убила мать троих детей в одной стране

03 июля 2026, 14:45

Need To Know: В Гондурасе кайсака убила 38-летнюю мать троих детей

Фото: istockphoto/MikeLane45

В центральноамериканском департаменте Кортес (Гондурас) жертвой нападения ядовитой змеи стала 38-летняя мать троих детей. Трагедия произошла в деревне Ла-Хутоса на севере страны, сообщает Need To Know.