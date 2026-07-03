Обыкновенная кайсака убила мать троих детей в одной стране
В центральноамериканском департаменте Кортес (Гондурас) жертвой нападения ядовитой змеи стала 38-летняя мать троих детей. Трагедия произошла в деревне Ла-Хутоса на севере страны, сообщает Need To Know.
Дарлинг Эркулес получила укус неподалёку от собственного дома. Родственники незамедлительно доставили пострадавшую в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, которые несколько дней боролись за её жизнь, 26 июня женщина скончалась.
По словам соседей и близких, погибшая отличалась глубокой религиозностью. Всего за несколько дней до происшествия она опубликовала в соцсетях запись: «Всё, что дал мне Господь, прекрасно».
Обыкновенная кайсака (Bothrops asper), обитающая в Центральной Америке, входит в число самых опасных рептилий мира. Эта гадюка достигает в длину 2,5 метра и при укусе впрыскивает в жертву до десяти миллилитров токсичного яда. На долю кайсак приходится от 60 до 90 процентов всех случаев нападений змей в регионе, а примерно 6% выживших после укуса вынуждены ампутировать повреждённые конечности.
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