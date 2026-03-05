Обиженные школьники открыли стрельбу по автобусу в Петербурге
Утром во Фрунзенском районе Петербурга подростки повредили автобус № 56, следовавший по улице Олеко Дундича. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел после того, как школьники попытались проехать без билета. Между ними и кондуктором возникла ссора, и ребят высадили из транспорта. В ответ подростки выпустили несколько пуль из пневматического оружия по окнам автобуса.
Правоохранители установили, что нарушителями оказались учащиеся школ Московского и Пушкинского районов в возрасте 13–15 лет. У детей изъяли оружие и доставили их в отдел полиции для дачи показаний.
В отношении старшего из участников происшествия возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. С несовершеннолетними товарищами, которым еще не исполнилось 14 лет, провели профилактическую беседу.
