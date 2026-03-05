Обиженные школьники открыли стрельбу по автобусу в Петербурге

05 марта 2026, 06:08

Школьники обстреляли автобус из пневматики в Петербурге

Фото: iStock/adgafoto

Утром во Фрунзенском районе Петербурга подростки повредили автобус № 56, следовавший по улице Олеко Дундича. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.