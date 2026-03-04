Арестованному по делу об изнасиловании сыну принцессы выдвинули новые обвинения
В Норвегии пасынку кронпринца Мариусу Боргу Хейби, арестованному по делу об изнасиловании, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает BBC News.
28-летнему сыну кронпринцессы Метте-Марит добавили еще два пункта — неосторожное поведение и нарушение запрета на контакты. Эти обвинения прозвучали прямо во время судебного заседания после инцидента с женщиной из престижного района Осло, с которой Хейби запретили общаться.
Хейби уже признал нарушение запрета и частично другие эпизоды. Прокурор отметил, что новые пункты могли включить в дело, поскольку подсудимый их признает. По обвинению в неосторожном поведении ему может грозить до двух лет лишения свободы.
Процесс длится уже 17-й день из 28 запланированных. Ранее в суде зачитывали переписку и включали аудиозаписи, на которых Хейби оскорбляет бывшую девушку — блогершу Нору Хеукланн. Он отрицает применение физического насилия, однако в случае признания виновным по наиболее тяжким статьям ему может грозить не менее десяти лет тюрьмы.
Ранее в Британии усомнились, что экс-принц Эндрю получит тюремный срок.
Читайте также: