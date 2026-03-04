Арестованному по делу об изнасиловании сыну принцессы выдвинули новые обвинения

04 марта 2026, 23:00

BBC News: Сыну принцессы Норвегии выдвинули новые обвинения в суде

Фото: istockphoto/simpson33

В Норвегии пасынку кронпринца Мариусу Боргу Хейби, арестованному по делу об изнасиловании, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает BBC News.