Не проводили операцию и просили 10 тыс долларов: у россиянки начался некроз тканей из-за тайских врачей

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Россиянка, которая попала в аварию на отдыхе в Таиланде, пожаловалась на местных медиков. Со слов туристки, у нее начался некроз тканей, поскольку врачи тянули с операцией, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Россиянка упала на байке, а потом оказалась в больнице. Из-за отсутствия страховки медицинские работники не спешили проводить операцию на травмированной ноге, хотя девушка нуждалась в оперативном хирургическом вмешательстве. Отпускать туристку домой, в РФ, они тоже не собирались и требовали 10 тысяч долларов за оказания помощи в Таиланде.
В результате пострадавшая россиянка все же смогла вернуться. Ей провели нужную операцию. Ходить девушка сможет спустя пару месяцев. Но проблемы со здоровьем на этом не прекратились. Со слов туристки, из-за медлительности тайских медиков у нее начался некроз тканей.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших от сильного взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 516 человек.
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В результате пострадавшая россиянка все же смогла вернуться. Ей провели нужную операцию. Ходить девушка сможет спустя пару месяцев. Но проблемы со здоровьем на этом не прекратились. Со слов туристки, из-за медлительности тайских медиков у нее начался некроз тканей.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших от сильного взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 516 человек.
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Ольга Енгалычева