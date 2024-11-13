Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали на Рублёвке

Фото: istockphoto.com/ru/Fedorovekb
Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали в подмосковном ЖК «Рублёвское Предместье». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно предварительным данным, ее задержали за нецензурные оскорбления сотрудников правоохранительных органов. Однако сама блогерша утверждает, что никого не оскорбляла.
По словам 43-летней модели, она некоторое время лежала на асфальте в ЖК «Рублёвское Предместье» и требовала от полицейских вызвать ей скорую. Феррари утверждает, что при задержании упала из авто и разбила голову. Ехать в участок женщина отказывалась.
В результате модель увезли в отдел полиции и оставили там до утра. По данным SHOT, на Феррари составили административный протокол за мелкое хулиганство.
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По словам 43-летней модели, она некоторое время лежала на асфальте в ЖК «Рублёвское Предместье» и требовала от полицейских вызвать ей скорую. Феррари утверждает, что при задержании упала из авто и разбила голову. Ехать в участок женщина отказывалась.
В результате модель увезли в отдел полиции и оставили там до утра. По данным SHOT, на Феррари составили административный протокол за мелкое хулиганство.
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Екатерина Коршунова