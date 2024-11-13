СК РФ завёл уголовное дело после взрыва автомобиля военного в Севастополе

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В Севастополе Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после взрыва автомобиля, из-за которого погиб военнослужащий, информирует пресс-служба СК.
Пресс-служба регионального управления СК передала, что на данный момент разыскивают заказчиков этого преступления.
13 ноября в Гагаринском районе города Севастополь сработало самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено к днищу автомобиля. В результате происшествия погиб боец Вооружённых сил Российской Федерации.
По факту подрыва будут проводить экспертизы, следователи уже пытаются установить причастных к преступлению.
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«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ)», — сообщает пресс-служба.
13 ноября в Гагаринском районе города Севастополь сработало самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено к днищу автомобиля. В результате происшествия погиб боец Вооружённых сил Российской Федерации.
По факту подрыва будут проводить экспертизы, следователи уже пытаются установить причастных к преступлению.
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Ольга Енгалычева