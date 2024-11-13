При пожаре в столичном общежитии в Выхино-Жулебино пострадал один человек

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Один человек пострадал во время сильного пожара в общежитии в районе Выхино-Жулебино в Москве. У него колото резаные раны.
По предварительным данным, травмы он получил, когда выпрыгнул из окна, спасаясь от огня, сообщает телеграм-канал SHOT. Пожар начался на первом этаже в спортивном зале общежития ветеринарной академии имени Скрябина на Ташкентской улице. Затем огонь перекинулся на второй этаж. Несколько человек оказались заблокированы в помещениях. Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали их через окна.
Эвакуировано было 247 человек. Всего в общежитии проживали 470 студентов. В настоящее время пожар потушен. Возгорание ликвидировано на площади 65 квадратных метров.
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Александр Бойцов