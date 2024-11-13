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При пожаре в столичном общежитии в Выхино-Жулебино пострадал один человек

Фото: istockphoto/grafoto

Фото: istockphoto/grafoto

Один человек пострадал во время сильного пожара в общежитии в районе Выхино-Жулебино в Москве. У него колото резаные раны.


По предварительным данным, травмы он получил, когда выпрыгнул из окна, спасаясь от огня, сообщает телеграм-канал SHOT. Пожар начался на первом этаже в спортивном зале общежития ветеринарной академии имени Скрябина на Ташкентской улице. Затем огонь перекинулся на второй этаж. Несколько человек оказались заблокированы в помещениях. Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали их через окна.

Эвакуировано было 247 человек. Всего в общежитии проживали 470 студентов. В настоящее время пожар потушен. Возгорание ликвидировано на площади 65 квадратных метров.

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#общежитие
У цыган в Коркино забрали оружие и вручили им повестки после убийства таксистки
13 ноября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/scaliger

В Коркино из домов цыганских семей было изъято оружие, а семерым гражданам призывного возраста были вручены повестки в военкомат. Об этом информирует газета «‎Аргументы и Факты».
Сообщается, что в Коркино прошла встреча с жителями, на которой присутствовали заместитель губернатора Алексей Фартыгин, областной прокурор Игорь Донгаузер, руководитель Следственного управления СКР по региону Алексей Колбасин, федеральный инспектор по Челябинской области Владимир Шишков, временно исполняющий полномочия главы округа Александр Орёл, начальник Главного управления МВД Сергей Космачев, уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

Помимо этого, на встрече было уделено внимание соблюдению конституционной нормы об обязательном получении детьми основного общего образования в цыганских семьях. Отмечается, что это уже третья встреча за две с лишним недели, прошедшая после волнений в Коркино.

Напомним, что в городе Коркино Челябинской области была убита 40-летняя женщина-таксист. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили в частном секторе, недалеко от фабрики «ЮжУралКартон». В ответ на трагедию на улицы вышли около 150 человек, требуя наказания для виновных. В социальных сетях появились ориентировки на подозреваемых — 16-летнего Мануила и 19-летнего Марселя. В ходе конфликта они нанесли женщине четыре ножевых ранения и выбросили на обочину. Также сообщается, что жертву предварительно изнасиловали, а затем преступники покатались на её автомобиле и оставили его в другом районе.

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#женщины
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СК РФ завёл уголовное дело после взрыва автомобиля военного в Севастополе
13 ноября 2024, 14:40

Фото: istockphoto/ mofles

В Севастополе Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после взрыва автомобиля, из-за которого погиб военнослужащий, информирует пресс-служба СК.
Пресс-служба регионального управления СК передала, что на данный момент разыскивают заказчиков этого преступления.

«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ)», — сообщает пресс-служба.

13 ноября в Гагаринском районе города Севастополь сработало самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено к днищу автомобиля. В результате происшествия погиб боец Вооружённых сил Российской Федерации.

По факту подрыва будут проводить экспертизы, следователи уже пытаются установить причастных к преступлению.

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Убийцей москвички, чье тело обнаружили на детской площадке, оказалась ее дочь
13 ноября 2024, 14:36

Фото: iStock/Rawf8

В убийстве женщины, тело которой нашли на детской площадке в Москве, подозревается ее 24-летняя дочь. Об этом пишет Shot.
По данным издания, мать с дочерью жили вместе в квартире в ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. Они поругались, и женщина пошла пить виски во двор. Тогда дочь вышла за ней и ударила её по голове.

Сразу после убийства девушка скрылась и весь день не появлялась дома. Она также не явилась на опознание матери, чем и вызвала подозрения следователей.

В настоящее время дочь задержали и допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В случае ее вины ей грозит до 15 лет колонии.

Накануне на детской площадке в жилом комплексе «Николин Парк» в Новой Москве было обнаружено тело 47-летней Анжелы, работавшей в банке и занимавшейся бизнесом. У женщины была зафиксирована черепно-мозговая травма, а рядом с телом находились её ботинки и бутылка виски.

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В Новосибирской области раскрыли личности семерых дезертиров
13 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/ Grigorenko

Стали известны личности семерых военнослужащих, которые сбежали из воинской части в Новосибирской области. Ориентировки на дезертиров опубликовал Телеграм-канал Mash Siberia.
Старшему из сбежавших солдат 44 года, младшему — 19 лет. Возраст других военных не раскрывается. Пятеро из дезертиров родились в Красноярском крае, один — в Томской области, один в Новосибирской области.

Ранее военнослужащие уже устраивали побег летом в 2024 году.

Глава Коченевского района Евгений Антипов передавал, что 12 военнослужащих из категории СОЧ сбежали из воинской части, которая располагается в рабочем поселке Коченево. Его они покинули с помощью такси. Сообщалось, что семерых военных уже поймали, а пятерых ещё ищут.

Сбежавшие бойцы должны были в скором времени отправиться в зону проведения специальной военной операции.

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В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в торговле кокаином — видео
13 ноября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/ Grigorenko

Жителя Московской области задержали в Раменском округе по подозрению в распространении наркотиков, в операции вместе с полицейскими участвовали сотрудники СОБР «Булат» подмосковного управления Росгвардии, сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«28-летний мужчина был задержан в частном доме. Там же был обнаружен порошок весом свыше килограмма, более полумиллиона рублей в различной валюте и прочие вещественные доказательства. Исследование показало, что изъятый порошок является наркотиком кокаином», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Молдагуловой курьер на электровелосипеде наехал на коляску с новорождённым.

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#раменский городской округ
#наркотики
#росгвардия
#криминал
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Из-за пожара в общежитии ветеринарной академии несколько человек заблокировано
13 ноября 2024, 13:41

Фото: istockphoto/ DarthArt

Несколько человек заблокировано пожаром в столичном районе Выхино-Жулебино, информирует Телеграм-канал SHOT.
Пожар произошёл на улице Ташкентской в общежитии ветеринарной академии Скрябина. Из окон здания люди просят о помощи.

Поскольку очаг возгорания находится на первом этаже общежития, люди оказались заблокированы, они не могут эвакуироваться. Сейчас на место происшествия едет несколько автомобилей скорой помощи, пожарные помогают людям выбраться из здания через окна.

Ранее сообщалось, что в подмосковном элитном отеле «Les Art Resort» случился пожар. Одноэтажное деревянное здание загорелось из-за короткого замыкания в щитке с электропроводкой. Изначально персонал отеля пытался потушить пожар своими силами, но не получилось — они вызвали экстренные службы.

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#москва
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Ветеран «Альфы» сделал тревожный прогноз после теракта в Севастополе
Ветеран «Альфы» Гончаров: подрыв в Севастополе совершили украинские спецслужбы
13 ноября 2024, 13:25

Фото: istockphoto.com/ru/AndrisBarbans

За подрывом автомобиля военного в Севастополе могут стоять украинские спецслужбы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
По мнению эксперта, за произошедшим вряд ли могут стоять какие-то недовольные россияне.

«У нас идет война между нами и натовцами. И когда задают вопрос, кто это сделал, то отвечать, что это какие-то наши недовольные, будет смешно для всех», — отметил ветеран «Альфы».

Гончаров заключил, что завербованные агенты совершают теракты, диверсии и убийства.

Напомним, утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в Севастополе произошел взрыв автомобиля. От полученных травм 47-летний водитель скончался на месте.

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Курьер наехал на коляску с новорождённым в Москве
13 ноября 2024, 13:20

Фото: moscowproc

Курьер на электровелосипеде наехал на женщину-пешехода. Она шла с коляской, в которой находился новорождённый мальчик, информирует прокуратура Москвы в своём Телеграм-канале.
Инцидент произошёл на улице Молдагуловой. 22-летний работник курьерской службы сбил женщину с коляской, которая шла по тротуару. После происшествия ребёнка 2024 года рождения доставили в больницу. Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ране представитель СУСК по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила, что Железнодорожный районный суд Новосибирской области признал 22-летнюю женщину виновной в покушении на убийство малолетнего и назначил наказание. Её лишили свободы на шесть лет, приговор подсудимая будет отбывать в колонии общего режима. Из-за нежелания выполнять родительские обязанности женщина оставила новорождённого в мусорном контейнере с намерением причинить ему вред.

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Пьяный мужчина чуть не похитил пятилетнего ребенка в магазине в Смоленской области
Мужчина попытался похитить пятилетнего ребенка в магазине под Смоленском
13 ноября 2024, 13:09

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Смоленской области пьяный слесарь-сантехник попытался похитить пятилетнего мальчика в магазине, пока его отец выбирал продукты. Об этом пишет Shot.
По данным издания 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел вечером в магазин в Вязьме. Он заметил мужчину с сыном. Отец выбирал продукты, а ребенок был неподалеку. Тогда злоумышленник схватил мальчика за руку и насильно повел к выходу. Сначала ребенок не понял, что происходит, а потом начал громко кричать.

На детские крики сбежались продавцы и отец ребенка. Тогда похититель убежал, однако его быстро нашли и задержали. В настоящее время выясняется, с какой целью мужчина пытался украсть маленького мальчика.

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