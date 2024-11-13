Связали ремнями и избили: в Подмосковье двое мужчин изнасиловали девушку

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Двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а после один из них изнасиловал девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, все произошло 10 ноября в квартире на улице Школьная. Мужчина повалили девушку на пол, связали руки и ноги ремнями и сильно избили. Однако на этом они не остановились. Один из молодых людей изнасиловал жертву. После этого девушке удалось уйти.
Девушка обратилась в полицию. Обоих задержали и возбудили уголовное дело.
Известно, что пострадавшая работает дворником и воспитывает маленького ребенка. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, в Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика. После случившегося мальчику понадобилась медицинская помощь.
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Девушка обратилась в полицию. Обоих задержали и возбудили уголовное дело.
Известно, что пострадавшая работает дворником и воспитывает маленького ребенка. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, в Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика. После случившегося мальчику понадобилась медицинская помощь.
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Элина Позднякова