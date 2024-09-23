Облаву на нелегальные обменники криптовалюты в Москве показала полиция

Фото: МВД России
Нелегальные обменные пункты криптовалюты с оборотом 200 млн рублей работали под видом туристических компаний в Москве. Детали преступной схемы по обмену крипты раскрыли в МВД 23 сентября.
«Группировка осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обналичить электронную валюту в Москве владельцы пунктов предлагали в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. За каждую транзакцию брали комиссию — не менее 1% от суммы перевода. Легально доход нигде не фиксировали.
«В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщает МВД.
Уголовное дело возбудили по 172 статье УК — незаконная банковская деятельность.
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