В подмосковной Малаховке задержал торговца героином

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Приезжего из Средней Азии задержали в посёлке Малаховка городского округа Люберцы по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При личном досмотре у задержанного нашли контейнер, в котором лежали электронные весы, упаковочный материла и вещество тёмного цвета. Исследования показали, что изъятые вещества являются героином (массой около 200 граммов) и опиоидным анальгетиком трамадолом (массой около 180 граммов)», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за такое же преступление.
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