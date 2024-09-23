МВД: полицейские взяли банду наркопиарщиков в Питере

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Банду наркопиарщиков задержали полицейские в Северной столице, сообщили в главке ведомства по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Правоохранители увидели баннер на одном из домов, где был размещен QR-код. Помимо этого, работали усилители звука. Стражи порядка перешли по ссылке, попав на страницу интернет-площадки, где продавались запрещенные вещества.
Задержать злоумышленников было уже не так трудно. Во время допроса один из них рассказал подробности получения средств и указаний от заказчика.
Ранее сообщалось, что массажиста в Питере обвинили в изнасиловании.
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«В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных обнаружена и изъята рекламная продукция в виде баннера с изображенным на нем QR-кодом для перехода на виртуальную наркоплощадку и музыкальные колонки, а также мобильные телефоны и ноутбук», — пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что массажиста в Питере обвинили в изнасиловании.
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Никита Кротов