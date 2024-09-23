МВД: полицейские взяли банду наркопиарщиков в Питере

В центре Санкт-Петербурга 38-летний массажист Александр, сертифицированный специалист и инструктор по уникальной методике растяжки, был задержан после того, как его клиентка обвинила его в изнасиловании. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash на Мойке».