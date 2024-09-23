Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ МВД: полицейские взяли банду наркопиарщиков в Питере

МВД: полицейские взяли банду наркопиарщиков в Питере

23 сентября 2024, 10:43
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Банду наркопиарщиков задержали полицейские в Северной столице, сообщили в главке ведомства по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Правоохранители увидели баннер на одном из домов, где был размещен QR-код. Помимо этого, работали усилители звука. Стражи порядка перешли по ссылке, попав на страницу интернет-площадки, где продавались запрещенные вещества.
Задержать злоумышленников было уже не так трудно. Во время допроса один из них рассказал подробности получения средств и указаний от заказчика.

«В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных обнаружена и изъята рекламная продукция в виде баннера с изображенным на нем QR-кодом для перехода на виртуальную наркоплощадку и музыкальные колонки, а также мобильные телефоны и ноутбук», — пояснили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что массажиста в Питере обвинили в изнасиловании.

Читайте также:

Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

На мотоблогера Анютумини напал неизвестный в Москве

Москвич устроил нарколабораторию на даче в Подмосковье
#россия
#санкт-петербург
#новости
#криминал
#наркотики
Убил, расчленил и растворил в кислоте: Как химик из Петербурга расправился с девушкой
Химик, который расчленил и растворил убитую девушку, признался бывшей жене
23 сентября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Стали известный жуткие подробности истории с питерским химиком, который убил, расчленил и растворил девушку в кислоте. Выяснилось, что убийца сам во всем сознался бывшей жене.
После убийства 21-летней возлюбленной 36-летний Михаил отправил голосовое сообщение бывшей жене, где рассказал все: как расчленил тело, вылил кровь в ванну, собрал куски туловища в бочку и залил кислотой. Услышав признание, шокированная женщина сразу позвонила в полицию, сообщает канал SHOT.

Маньяка поймали через пару часов в аэропорту Калининграда, куда он успел улететь, в надежде скрыться от правоохранительных органов. Бочку с кусками тела нашли в машине Toyota Will Сypha, которую Михаил оставил на парковке аэропорту Петербурга. В квартире убийцы обнаружили канистру с перекисью водорода.



Сейчас следствие выясняет, какую кислоту использовал маньяк, чтобы растворить тело. Известно, что мужчина увлекался химией, а также занимался ремонтом оборудования. Активно вел соцсети, где в одном из видео шутил пошутил, что может копать и закопать.

Читайте также:

Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил свою 4-летнюю дочь у бывшей жены

Мыло из интим-магазина и ершик: девушка из Биробиджана устроила самосуд над соперницей, подробности

«Вы не понимаете»: Мать девяти детей простила мужа, чуть не убившего ее за отказ родить десятого
#женщина
#видео
#следствие
#маньяк
#тела
#убийство
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, чем могла отравиться семья в Красноярском крае
Семья в Красноярском крае могла отравиться пестицидами
23 сентября 2024, 11:08

Фото: istockphoto/blinow61

Семья в Красноярском крае могла отравиться пестицидами. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице.

По данным канала, дети могли перепутать пестициды с приправами и насыпать их в еду. Во время обысков в доме был обнаружен пакет со средствами от насекомых. Сообщается, что его изъяли на экспертизу. Помимо этого, соседи рассказали, что мать приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу.

Ранее сообщалось, что родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание. Следствие выяснило, что у всей семьи после ужина начали болеть животы, однако таблетку принял только отец.

Помимо этого, глава семейства позже сжёг упаковку от пельменей. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

Читайте также:

Клиентка массажного салона Петербурга обвинила массажиста в изнасиловании

Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

Вандала, разгромившего могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище, задержали
#дети
#семья
#яд
#родители
#мать
#следствие
#отец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В КБР накрыли участников религиозно-экстремистской ячейки
23 сентября 2024, 11:04

Фото: istockphoto/blinow61

Участники религиозно-экстремисткой ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии, передали в пресс-службе СКР.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников», — пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кангезова подозревают в «создании экстремистского сообщества». По информации следователей, в прошлом году фигурант организовал соответствующую группировку в Баксанском районе региона. Злоумышленники заставляли жертв придерживаться их взглядов и готовить преступления на почве религии.

Несогласные с радикальной идеологией подвергались психологическому и физическому давлению. Силовиками проведены обыски, изъята запрещенная литература.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан мужчина по подозрению в торговле наркотиками.

Читайте также:

МВД: полицейские взяли банду наркопиарщиков в Питере

Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

На мотоблогера Анютумини напал неизвестный в Москве
#россия
#криминал
#экстремизм
#религия
#новости
#следственный комитет
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковной Малаховке задержал торговца героином
23 сентября 2024, 10:49

Фото: iStock/Thomasaf

Приезжего из Средней Азии задержали в посёлке Малаховка городского округа Люберцы по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При личном досмотре у задержанного нашли контейнер, в котором лежали электронные весы, упаковочный материла и вещество тёмного цвета. Исследования показали, что изъятые вещества являются героином (массой около 200 граммов) и опиоидным анальгетиком трамадолом (массой около 180 граммов)», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за такое же преступление.

Читайте также:

МВД: полицейские взяли банду наркопиарщиков в Питере

Клиентка массажного салона Петербурга обвинила массажиста в изнасиловании

На мотоблогера Анютумини напал неизвестный в Москве
#люберцы
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клиентка массажного салона Петербурга обвинила массажиста в изнасиловании
23 сентября 2024, 10:33

Фото: iStock/Jun

В центре Санкт-Петербурга 38-летний массажист Александр, сертифицированный специалист и инструктор по уникальной методике растяжки, был задержан после того, как его клиентка обвинила его в изнасиловании. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
Сообщается, что инцидент произошёл в студии на Лиговском проспекте, где мужчина проводил сеанс массажа.

По данным канала, 28-летняя жертва, испугавшись произошедшего, сразу позвонила подруге и попросила её обратиться в полицию. В ходе медицинского освидетельствования у пострадавшей были зафиксированы характерные травмы. Правоохранительные органы проводят расследование по данному факту.

Отмечается, что кроме массажа, Александр почти 10 лет работает мастером тренажера «ПравИло», который способствует симметричному растяжению тела.

Ранее лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в доме в СНТ на территории городского округа Щёлково, организатора лаборатории — 38-летнего жителя Москвы — задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

Появились новые сведения инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае

Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание
#травмы
#инцидент
#мужчина
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве
Mash: у актрисы Елены Кондулайнен парализовало правую половину тела
23 сентября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

У актрисы Елены Кондулайнен парализовало правую половину тела. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
По информации источника, она провела в больнице 44 дня. У артистки была парализована правая сторона тела, что стало следствием поражения мозга после инсульта. Помимо этого, у Кондулайнен наблюдались проблемы с ходьбой, нарушениями памяти и речи. Она жаловалась на слабость и головокружение.

Как сообщает Mash, звезду советских фильмов уже выписали из медучреждения. После месяца реабилитации ее состояние улучшилось: она стала увереннее передвигаться, улучшилась устойчивость и координация, а подвижность пальцев правой руки восстановилась.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае несовершеннолетнему мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Двое детей насмерть отравились покупными пельменями в Красноярском крае

В России медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба скончались

В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
#драка
#медучреждения
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На мотоблогера Анютумини напал неизвестный в Москве
Baza: на мотоблогера Анютумини напал неизвестный в Москве
23 сентября 2024, 10:11

Фото: istockphoto/ttretjak

На популярную мотоблогершу Анютумини напали в Москве, пишет Baza. Уточняется, что все произошло в минувшую субботу, 21 сентября.
На злоумышленнике были перчатки, спортивный костюм и камуфляжная маска. Нападавший сбросил блогера с ее железного коня, нанес ей удар, попытавшись угнать мотоцикл. Помимо всего прочего, девушке брызнули из баллончика в лицо.

«Я встаю, начинаю отходить, он идет на меня, я начинаю бежать, оборачиваюсь и понимаю, что он хочет угнать мотоцикл, сел на нег, но не смог завести. Я возвращаюсь, начинаю спихивать его с мотоцикла. Он тянется в карман, достает балончик и предмет похожий на нож», — пояснила пострадавшая.

После неудачной попытки угона, нападавший ретировался, отобрав у блогерши телефон.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли нарколабораторию.

Читайте также:

В России медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба скончались

Рядом с подмосковной деревней Аксёново загорелся лес, поджигателя ищут

Появились новые сведения инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае
#россия
#россияне
#москва
#новости
#блогер
#нападение
#криминал
#мотоцикл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвич устроил нарколабораторию на даче в Подмосковье
23 сентября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/ttretjak

Лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в доме в СНТ на территории городского округа Щёлково, организатора лаборатории — 38-летнего жителя Москвы — задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В принадлежащем москвичу частном доме в садоводческом товариществе, расположенном рядом с деревней Новиково, были изъяты канистры с химическими жидкостями, респиратор, электронные весы, тарелка и кастрюля с порошкообразным веществом, а также оборудование, необходимое для производства наркотиков», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что порошок является мефедроном.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Читайте также:

Рядом с подмосковной деревней Аксёново загорелся лес, поджигателя ищут

Появились новые сведения инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае

В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
#щёлково
#наркотики
#лаборатория
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба скончались
В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба погибли
23 сентября 2024, 09:24

Фото: iStock/DrDjJanek

В Приморье в районе поселка Лучегорск на двух мужчин в дачном доме напал медведь. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУСК России.
Сообщается, что мужчины погибли. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что погибшие были родственниками — отцом и сыном.

Минлесхоз пояснил, что на мужчин напал крупный взрослый бурый медведь. В связи со случившимся было выдано разрешение на отстрел. Сейчас предпринимаются меры для отлова хищника. Кроме того, стало известно, что за день до произошедшего медведь съел собаку, однако сообщено об этом не было.

Ранее руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака.

До этого на Сахалине медведь напал на дачницу, однако ее спас подоспевший сосед с лопатой. Уточняется, что инцидент произошел на окраине СНТ в районе станции Новодеревенская. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Турист выжил после нападения медведя в Канаде

«Тащил ребенка 200 метров»: волк-людоед растерзал мальчика в Индии

43-летнюю женщину арестовали за секс с 15-летним школьником
#следственный комитет
#погибшие
#инцидент
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате