В КБР накрыли участников религиозно-экстремистской ячейки

Фото: istockphoto/blinow61
Участники религиозно-экстремисткой ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии, передали в пресс-службе СКР.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников», — пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Кангезова подозревают в «создании экстремистского сообщества». По информации следователей, в прошлом году фигурант организовал соответствующую группировку в Баксанском районе региона. Злоумышленники заставляли жертв придерживаться их взглядов и готовить преступления на почве религии.
Несогласные с радикальной идеологией подвергались психологическому и физическому давлению. Силовиками проведены обыски, изъята запрещенная литература.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан мужчина по подозрению в торговле наркотиками.
Читайте также:
МВД: полицейские взяли банду наркопиарщиков в Питере
Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве
На мотоблогера Анютумини напал неизвестный в Москве
Никита Кротов