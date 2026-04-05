Обледенение вызвало проблемы с единственным туалетом на летящем к Луне корабле Orion
На космическом корабле Orion, на котором четверо астронавтов совершают полет вокруг Луны, из-за обледенения возникли проблемы с единственным туалетом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя миссии Artemis II Джадда Фрилинга.
Астронавты пояснили, что они пытались выпустить воздух из бака для сточных вод, подключённого к туалету, когда у них возникли проблемы. Предварительно, все дело в закупорке, которую вызвал лёд. Это не первые неполадки во время миссии на борту Orion: ранее туалет уже выходил из строя, но экипаж совместно с центром управления полетами в Хьюстоне смог восстановить его работу.
При этом продвинутая туалетная система, которой пользуются астронавты, оценивается в 23 миллиона долларов. Отмечается, что экипаж получил указание использовать складные устройства для мочеиспускания на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
Фрилинг также упомянул, что у одного из членов команды сломался личный компьютер. Остальные три устройства работают нормально, и астронавты пользуются ими по очереди.
