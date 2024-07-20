Облили краской и установили фаллос: могилу экс-главы «Вагнера» Пригожина осквернили вандалы

Фото: iStock/ojos de hojalata
Неизвестные вандалы осквернили памятник на могиле российского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
Также появилось видео, на котором запечатлено, как памятник облит краской белого цвета. На этом вандалы не остановились и поместили в руку экспозиции секс-игрушку.
Правоохранители не давали официальных комментариев по этому поводу.
Напомним, предприниматель погиб в результате авиакатастрофы 23 августа 2023 года.
Читайте также:
Замминистра обороны посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»
Гражданина Узбекистана, служившего в ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество
В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров
Правоохранители не давали официальных комментариев по этому поводу.
Напомним, предприниматель погиб в результате авиакатастрофы 23 августа 2023 года.
Читайте также:
Замминистра обороны посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»
Гражданина Узбекистана, служившего в ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество
В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров
Анастасия Хохлова