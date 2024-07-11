Гражданина Узбекистана, служившего в ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество

Германия может начать отправлять военнообязанных украинцев на родину, если Украина попросит об этом, а к власти придёт оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). С таким заявлением выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает газета Bild.