Гражданина Узбекистана, служившего в ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество

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Жителя Узбекистана, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество. Об этом говорится на портале Взгляд.uz.
Отмечается, что несколько лет назад Шавкат Юлдашев отправился в РФ в поисках работы. Сначала он трудился на стройке, после чего занялся продажей наркотиков и оказался в тюрьме.
Через некоторое время мужчина, осужденный на 7 лет лишения свободы, воспользовался возможностью и вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В течение шести месяцев Юлдашев воевал против Украины, за что был награжден медалью «За отвагу».
После этого гражданин Узбекистана вернулся на родину и попал под суд. За незаконную службу в рядах ЧВК его приговорили к 2,5 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
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Через некоторое время мужчина, осужденный на 7 лет лишения свободы, воспользовался возможностью и вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В течение шести месяцев Юлдашев воевал против Украины, за что был награжден медалью «За отвагу».
После этого гражданин Узбекистана вернулся на родину и попал под суд. За незаконную службу в рядах ЧВК его приговорили к 2,5 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
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Екатерина Коршунова