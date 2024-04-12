В Щёлкове возбудили дело против неизвестного, облившего женщин кислотой

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В Щёлкове возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях, совершённых в отношении женщины и девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«По данным следствия, вечером 10 апреля неизвестный мужчина подошёл на улице к 16-летней девушке и облил её химической жидкостью. Пострадавшая получила ожоги ног. В том же районе неизвестный напал на женщину и тоже плеснул в неё химическим веществом. Её госпитализировали с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», – говорится в сообщении.Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность предполагаемого преступника и ищут его. Запланированы допросы потерпевших и свидетелей.
Ранее о нескольких случаях нападения мужчины с кислотой на прохожих в подмосковном Монине сообщал телеграм-канал 112.
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Лора Луганская