ПВО отразила массовый налёт беспилотников ВСУ, всего сбито 53 дрона над территорией РФ

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Минувшей ночью и ранним утром система противовоздушной обороны сбила или подавила 53 украинских беспилотника в разных регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что в Ростовской области перехвачено и уничтожено 44 вражеских беспилотника. По одному дрону ВСУ ликвидировали в Курской, Белгородской и Саратовской областях. При этом шесть БПЛА ПВО сбила над территорией Краснодарского края.
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Элина Позднякова