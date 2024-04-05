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В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников

Голубев: массированную атаку БПЛА отражают силы ПВО в Ростовской области
05 апреля 2024, 02:41
Фото: istock / NiseriN

Фото: istock / NiseriN

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — сообщает Голубев.
По предварительной информации, системы ПВО уничтожили более 40 целей.


Губернатор добавил, что в результате атаки электроподстанция получила повреждения. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

До этого системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рогов
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В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
«Общественное»: в Харькове на фоне тревоги прогремело несколько взрывов
05 апреля 2024, 00:41

Фото: istock / RamonCast

Еще ряд взрывов прозвучал в Харькове, где объявлена воздушная тревога. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове снова слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел четвертый взрыв», — сообщает телеканал.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью
04 апреля 2024, 23:02

Фото: istock / rancho_runner

4 апреля системы противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников в Курской области. Еще один дрон успешно перехватили. Об этом информирует Минобороны в Телеграм-канале.
Сообщается, что примерно в 22:00 была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.
До этого сообщалось, что на рынке Курска начался пожар после уничтожения беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Рогов сообщил об ударах российской авиации по позициям ВСУ в районе Работина

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#аппарат
#минобороны
#пво
#всу
#беспилотник
#бпла
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В российском городе после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке
Старовойт: на рынке Курска начался пожар после уничтожения беспилотника
04 апреля 2024, 22:17

Фото: istock / Distortion Media

Российские системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Курском, после чего на центральном рынке города начался пожар. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.
На место ЧП отправились оперативные службы.

Отмечается, что за несколько минут до атаки в Курской области была объявлена опасность атаки дронов. Старовойт сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности.

Глава области также напомнил, что приближаться к фрагментам сбитых беспилотников и ракет опасно. Старовойт призвал в случае их обнаружения звонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области, есть погибшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#пожар
#чп
#аппарат
#опасность
#пво
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Российские артиллеристы громят позиции противника на Донецком направлении
МО: артиллеристы «Южной» группировки войск громят позиции ВСУ
04 апреля 2024, 20:29

Фото: istock / Distortion Media

Российские артиллеристы «Южной» группировки войск активно ударяют по позициям украинских войск на Донецком направлении. Об этом Минобороны России сообщает в своём Telegram-канале.
Удары наносятся по военным объектам, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ. Это позволяет обеспечить огневую поддержку штурмовых подразделений.

Отмечается, что артиллеристы наносят удары по целям, расположенным на отдалении 17 километров. А скорость ведения прицельного огня достигает пяти выстрелов в минуту

Артиллерист с позывным «Кот» рассказал, что в настоящее время из-за подавления огневых точек артиллерия противника практически замолчала.

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#минобороны рф
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#вс рф
#военные
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Генерал ВСУ Кривонос указал на некомпетентность постоянно паникующего Зеленского
Генерал ВСУ Кривонос указал на панику Зеленского
04 апреля 2024, 19:34

Паника президента Украины Владимира Зеленского, которая прослеживается в его речах, указывает на его некомпетентность. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».
Он подчеркнул, что ему хочется задать президенту вопрос о действиях властей в течение многих лет до конфликта, особенно в те моменты, когда он паникует и рассказывает о неизбежных потерях территорий и неготовности армии к отражению российского наступления.

Кривонос отметил, что Зеленский до сих пор находится у власти только благодаря украинцам. Если же он не разбирается в каких-то тонкостях, то ему следует создать «правительство спасения».

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#владимир зеленский
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#власть
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Рогов сообщил об ударах российской авиации по позициям ВСУ в районе Работина
Рогов: российская авиация ударила по позициям ВСУ в районе города Орехов
04 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/aapsky

Российская авиация ударила по позициям украинских войск в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель координационного совета интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Кроме того, удары были нанесены севернее села Работино, около Орехова и Малиновки. В результате этой атаки ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в районе Вербового, улучшив свои позиции по переднему краю. Также российским военным удалось отразить несколько атак противника непосредственно в селе Работино.

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#всу
#работино
#сво
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ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области, двое рабочих погибли
04 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Отмечается, что монтеры занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. В это время ВСУ с дрона сбросили мину.

Двух работников, которые получили ранения, успели перевезти в ближайший подъезд, где к ним приехали медики. Примечательно, что врачи также попали под обстрел противника. По словам Алексеенко, ​выжил лишь один монтер, он находится в ​тяжелом состоянии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ обесточили ядерную установку «Источник нейтронов» в Харькове
В Харькове установка «Источник нейтронов» лишилась внешнего электроснабжения
04 апреля 2024, 17:40

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове полностью лишилась внешнего энергоснабжения после взрывов. Об этом сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины.
После ударов российских войск объект был оперативно переведён на аварийное энергообеспечение.

Установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии и химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

В госинспекции подчеркнули, что в настоящее время радиационная ситуация вокруг установки находится в пределах нормы.

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Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска
04 апреля 2024, 17:17

Фото: iStock/Vital Hil

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что также были уничтожены восемнадцать снарядов РСЗО HIMARS и 196 беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что все цели ВС РФ в ходе атаки были достигнуты.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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