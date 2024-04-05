В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников

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В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — сообщает Голубев.По предварительной информации, системы ПВО уничтожили более 40 целей.
До этого системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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