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Обломки дрона самолетного типа нашли под Калугой в Козельском районе, информирует в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. На месте сейчас работают оперативники.
«Напоминаю вам, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб. Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка», — предостерег Шапша.Ранее в Минобороны РФ докладывали об уничтожении четырех украинских дронов над субъектами России прошедшей ночью.
Спецоперацию в Донбассе проводят с конца февраля 2022 года. Противник атакует российские приграничные регионы.
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