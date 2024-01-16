Обломки сбитого в Воронежской области БПЛА упали на храм Архангела Михаила

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Обломки сбитого над Воронежской областью вражеского беспилотника упали на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Об этом заявила председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Воронежской епархии Татьяна Меньшикова.
«Факт попадания мы подтверждаем, беспилотник упал на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Там работают спецслужбы», - цитирует ТАСС Меньшикову.
При этом подробностей о возможном повреждении храма не приводится.
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Элина Позднякова