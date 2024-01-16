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Обломки сбитого в Воронежской области БПЛА упали на храм Архангела Михаила

16 января 2024, 16:08
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Обломки сбитого над Воронежской областью вражеского беспилотника упали на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Об этом заявила председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Воронежской епархии Татьяна Меньшикова.
«Факт попадания мы подтверждаем, беспилотник упал на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Там работают спецслужбы», - цитирует ТАСС Меньшикову.

При этом подробностей о возможном повреждении храма не приводится.


Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир. Глава региона также сообщил, что для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в местной школе, однако, за помощью туда пока никто не обратился. Горожане остались в гостях у родственников.

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В Ижевске вынесли приговор мужчине, подстрекавшему сына ранить ножом врача
Подговорившего сына напасть на врача в Ижевске отправили в колонию на 13 лет
16 января 2024, 16:21

Фото: istock / OlFedv

Ленинский районный суд Ижевска приговорил к тюремному заключению мужчину, который подстрекал несовершеннолетнего сына ранить ножом врача в больнице. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединённою пресс-службу судов Удмуртии.
В декабре 2021 года мужчина привез 12-летнего сына в больницу для оказания помощи. Отец оказался недоволен врачом и ударил его. Он также приказал ребенку нанести медику ножевые удары.

Школьник послушал отца и ранил врача. Другой работник медицинского учреждения смог пресечь нападение. Раненый врач смог выжить благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

В отношении задержанного возбудили 3 уголовных дела – «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», «покушение на убийство» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное родителем».

Мужчине назначили 13 лет колонии общего режима. С него также взыскали штраф в размере 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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#нападение
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#покушение
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Пенсионера из Петербурга отправили в СИЗО за попытку сотрудничества с Украиной
16 января 2024, 15:41

Фото: iStock/Rawf8

Пенсионера из Санкт-Петербурга арестовали за попытку сотрудничества с Украиной, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.
Как удалось установить следствию, 67-летний уроженец Дагестана, проживающий в Санкт-Петербурге, обратился в Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины и заявил, что может сообщить им некоторую информацию и совершить действия, которые поспособствуют военному поражению России.

Действия пожилого мужчины были вовремя пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ. Во время судебного заседания пенсионер отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он будет находиться в следственном изоляторе до 11 марта.

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#украина
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В Реутове возбудили дело на водителя, конфликтовавшего с участником СВО
16 января 2024, 15:14

Фото: iStock/Akintevs

В подмосковном Реутове возбудили уголовное дело в отношении водителя, который устроил конфликт с участником СВО, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошёл ещё в конце декабря.

Местный житель не мог разъехаться с женщиной на парковке возле дома, а затем нахамил ей. Защищать супругу вышел её муж, который является участником специальной военной операции. Сообщается, что конфликтуя с военным обвиняемый схватился за молоток.

В Следственном комитете по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Напомним, рэпер Vacío, который был арестован за мелкое хулиганство, может отправиться служить в оркестровые войска.

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Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены
#реутов
#уголовное дело
#следственный комитет
#сво
#хулиганство
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Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены
16 января 2024, 15:01

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву грозит пожизненное лишение свободы за убийство жены, об этом сообщает Vlast.kz со ссылкой на республиканское МВД.
Напомним, Бишимбаева задержали 10 ноября. Накануне он избил свою супругу в ресторане Астаны. От полученных травм женщина скончалась.

16 ноября стало известно, что расследование уголовного дела бывшего министра завершено. Его обвиняют по статьям «Истязание» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По этим статьям Бишимбаеву может грозить пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что вскоре дело обвиняемого перенаправят в прокуратуру.

Напомним, 8 января в Мурманской области обнаружили тело российского миллиардера Андрея Годунова.

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#казахстан
#убийство
#тюрьма
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После драки мигрантов-водителей во Владивостоке завели дело
МВД: во Владивостоке завели дело после драки мигрантов-водителей
16 января 2024, 14:53

Фото: istock / Akintevs

После драки мигрантов-водителей во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье «побои». Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на телеграм-канал УМВД города.

До этого мэрия Владивостока сообщала, что в понедельник 15 января двое водителей автобусов подрались на остановке в центре города. Драка попала на камеры очевидцев и видео было распространено в СМИ и соцсетях. Муниципалитет начал проверку.

«В отношении 32-летнего водителя маршрутного транспортного средства возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 116 УК РФ «Побои», — сообщает УМВД
Водителю может грозить до двух лет тюремного заключения. Ранее в полиции установили личность подравшихся, один из них находился на территории РФ нелегально, за что на него составили административный протокол.

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#уголовное дело
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#новости
#рф
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На станции московского метро неизвестный с ножом напал на двух мужчин
16 января 2024, 14:51

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

В Москве на станции метро «Кропоткинская» неизвестный молодой человек напал с ножом на двух мужчин и нанёс им ранения.
Отмечается, что жертвами нападения стали 36-летний мужчина и его 49-летний товарищ, приехавшие в столицу из Омска. Вместе с тем, как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавшего удалось задержать. Им оказался уроженец Краснодарского края 2001 года рождения, в последнее время проживающий в Москве. Обстоятельства и детали происшествия будут устанавливаться.

Ранее сообщалось, что незадолго до пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, предположительно, один из работников угрожал поджогом. После работник отрицал это и удалил аккаунт. Так, у RT появились скриншоты переписок из чата сотрудников склада, где один из них жалуется на штрафы и угрожает сжечь место работы.

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#происшествия
#нападение
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Грудной ребенок умер после удара головой об игрушки в Кемеровской области
16 января 2024, 14:34

Фото: iStock/Motortion

В Кемеровской области девятимесячный ребенок ударился головой об игрушки и умер через три дня. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, трагедия произошла в Прокопьевске. 12 января малыш во время игры упал и ударился головой об игрушки. Мама не увидела в этом ничего страшного. Через два дня у ребенка поднялась температура. Тогда она дала ему жаропонижающее и положила спать. Ночью мальчик проснулся и начал сильно плакать. Тогда 28-летняя девушка вызвала скорую помощь. Однако прибывшие на вызов медики смогли только констатировать смерть младенца.

Согласно судмедэкспертизе, ребенок умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной несколько дней назад. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, следователи проверяют возможную версию об умышленном травмировании ребенка.

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У самолёта авиакомпании «Якутия» разрушилось шасси при взлёте
16 января 2024, 14:23

Фото: iStock/frentusha

Самолёт авиакомпании «Якутия» сел в Москве с повреждённым шасси, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По информации СМИ, пассажирский Boeing 737-800 вылетел из Якутии в Москву.

Сразу после взлёта борта сотрудники аэропорта обнаружили на взлётной полосе куски резины. Выяснилось, что они отвалились от колёс улетевшего самолёта. Об этом сразу сообщили пилотам боинга.

«Отлетевшие куски резины повредили нижнюю панель правого полукрыла и хвостовую секцию внутреннего закрылка. Кроме того, фрагменты пневматика разрушили трубку подачи гидравлической жидкости гидравлической системы А», — уточнили в «Авиаторщина».

К счастью, пилотам удалось успешно посадить самолёт в столичном аэропорту. Борт будет отстранён от полётов на время починки.

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#якутия
#москва
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Богомаз: Украинский беспилотник пытался атаковать Брянскую область
16 января 2024, 14:04

Фото: iStock/NatureNow

В Брянской области сбили беспилотник Вооружённых сил Украины, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — прокомментировал ситуацию Богомаз.

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет. В настоящий момент на месте крушения беспилотного летательного аппарата продолжают работать оперативные и экстренные службы, заключил Богомаз.

Напомним, как сообщил глава Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 16 января, в Воронеже пострадали порядка 35 квартир.

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Целью ночной атаки на Воронеж был военный аэродром «Балтимор»
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