Обломки сбитого в Воронежской области БПЛА упали на храм Архангела Михаила

Обломки сбитого над Воронежской областью вражеского беспилотника упали на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Об этом заявила председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Воронежской епархии Татьяна Меньшикова.