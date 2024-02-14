Обломок горящей крыши от дома в Анапе чуть не убил прохожих

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Обломок горящей крыши с полыхающей в Анапе высотки едва не рухнул на головы очевидцев. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в 23:30 в доме ликвидировали открытое горение.
Ранее источники в краевом МЧС рассказали, что пожар в жилом многоквартирном доме в Анапе удалось локализовать на площади 1000 кв. метров.
Напомним, возгорание в 11-этажном доме на улице Объездная, 9 в Анапе произошло вечером 13 февраля. Как позже сообщила прокуратура региона, здание было построено без необходимой проектной и разрешительной документации. Сообщается, что администрация Анапы трижды обращалась в суд с иском к застройщику многоэтажки, в том числе о сносе объекта и с требованиями о пожарной безопасности.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание на незаконно переоборудованном под мансарду техническом этаже. Перекрытия между 10-м и последним 11-м этажами были деревянными — поэтому огонь быстро распространился по всей площади на тысячу с лишним квадратных метров. Летящие искры также подожгли квартиру на шестом этаже. Жителей расселили в пункты временного размещени
После этого Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По информации МЧС, вывести из огня удалось 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние. Один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.
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Пожар в Анапе удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров
Из полыхающего дома в Анапе спасли 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние
Горящая в Анапе многоэтажка была построена без надлежащих документов
Ранее источники в краевом МЧС рассказали, что пожар в жилом многоквартирном доме в Анапе удалось локализовать на площади 1000 кв. метров.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание на незаконно переоборудованном под мансарду техническом этаже. Перекрытия между 10-м и последним 11-м этажами были деревянными — поэтому огонь быстро распространился по всей площади на тысячу с лишним квадратных метров. Летящие искры также подожгли квартиру на шестом этаже. Жителей расселили в пункты временного размещени
После этого Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По информации МЧС, вывести из огня удалось 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние. Один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.
Читайте также:
Пожар в Анапе удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров
Из полыхающего дома в Анапе спасли 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние
Горящая в Анапе многоэтажка была построена без надлежащих документов
Артем Путинцев